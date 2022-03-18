Япония ввела новые санкции в отношении частных лиц и компаний из РФ

Власти Япония вводят новые санкционные меры в отношении частных лиц и компаний из России. В частности, санкции вводятся в отношении официального представителя МИД России Марии Захаровой, а также компаний Рособоронэкспорт и «Вертолёты России».
Это следует из данных, опубликованных на сайте МИД Японии.
Всего новые санкции затронут 15 частных лиц, девять компаний и организаций.
Ранее правительство Японии ввело персональные санкции против 17 физических лиц из России.
В частности, в санкционный список вошли 11 депутатов Госдумы, включая лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
До этого власти Японии ввели ограничения против президента России Владимира Путина, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, главы МИД России Сергея Лаврова и 49 российских компаний.