Президент США Джо Байден снова допустил оговорку. На этот раз глава Белого дома фактически назвал вице-президента США Камалу Харрис первой леди. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», в чьем распоряжении оказались соответствующие кадры.
«Немного изменился список присутствующих на сцене: муж первой леди заразился коронавирусом», – заявил Байден, подразумевая супруга Харрис.
Однако ошибку американского лидера тут же заметила его жена Джилл. Она напомнила Байдену, что мужем первой леди является он сам.