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1 час назад

Байден оговорился, назвав Харрис первой леди: видео

Александр Кузьмин

Президент США Джо Байден снова допустил оговорку. На этот раз глава Белого дома фактически назвал вице-президента США Камалу Харрис первой леди. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», в чьем распоряжении оказались соответствующие кадры.

«Немного изменился список присутствующих на сцене: муж первой леди заразился коронавирусом», – заявил Байден, подразумевая супруга Харрис.

Однако ошибку американского лидера тут же заметила его жена Джилл. Она напомнила Байдену, что мужем первой леди является он сам.

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