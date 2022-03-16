Раскрыта роль НАТО в подготовке украинской армии

Вооруженные силы Украины при помощи НАТО прошли многолетнюю подготовку, повышающую их боеспособность. Об этом заявил в среду, 16 марта, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Слова генсека передает РИА Новости.
«Много лет НАТО занималась подготовкой десятков тысяч военных Украины, предоставила Украине значительное количество критически важного оборудования для того, чтобы помочь реализовать свое право на оборону», — рассказал Столтенберг на внеочередном заседании министров обороны альянса.
На встречу министров стран НАТО в этот раз пригласили Украину, которую представил глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников. Кроме того, к заседанию подключились представители нейтральный стран — Швеции, Финляндии и Грузии. Основной повесткой встречи называют ситуацию на Украине, а также подготовку к саммиту альянса, который пройдет 24 марта.
В течение 2021 года страны НАТО отправили Вооруженным силам Украины (ВСУ) тысячи комплексов мобильной ПВО, в первую очередь переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и ракеты Javelin. Несмотря на то, что Украине отправили собственные запасы даже такие страны, как Эстония, Латвия и Литва, к 1 марта 2022-го ВСУ объявили о критической нехватке ракет.