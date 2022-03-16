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12 минут назад

Генсек НАТО раскрыл роль альянса в подготовке украинской армии

Lenta.ruLenta.ru

Вооруженные силы Украины при помощи НАТО прошли многолетнюю подготовку, повышающую их боеспособность. Об этом заявил в среду, 16 марта, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Слова генсека передает РИА Новости.

Раскрыта роль НАТО в подготовке украинской армии
Фото: EPAEPA

«Много лет НАТО занималась подготовкой десятков тысяч военных Украины, предоставила Украине значительное количество критически важного оборудования для того, чтобы помочь реализовать свое право на оборону», — рассказал Столтенберг на внеочередном заседании министров обороны альянса.

На встречу министров стран НАТО в этот раз пригласили Украину, которую представил глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников. Кроме того, к заседанию подключились представители нейтральный стран — Швеции, Финляндии и Грузии. Основной повесткой встречи называют ситуацию на Украине, а также подготовку к саммиту альянса, который пройдет 24 марта.

В течение 2021 года страны НАТО отправили Вооруженным силам Украины (ВСУ) тысячи комплексов мобильной ПВО, в первую очередь переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и ракеты Javelin. Несмотря на то, что Украине отправили собственные запасы даже такие страны, как Эстония, Латвия и Литва, к 1 марта 2022-го ВСУ объявили о критической нехватке ракет.

В мире,Армия,Алексей Резников,Йенс Столтенберг,НАТО,
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