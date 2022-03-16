Раскрыта роль НАТО в подготовке украинской армии

Вооруженные силы Украины при помощи НАТО прошли многолетнюю подготовку, повышающую их боеспособность. Об этом заявил в среду, 16 марта, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Слова генсека передает РИА Новости.

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«Много лет НАТО занималась подготовкой десятков тысяч военных Украины, предоставила Украине значительное количество критически важного оборудования для того, чтобы помочь реализовать свое право на оборону», — рассказал Столтенберг на внеочередном заседании министров обороны альянса.

На встречу министров стран НАТО в этот раз пригласили Украину, которую представил глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников. Кроме того, к заседанию подключились представители нейтральный стран — Швеции, Финляндии и Грузии. Основной повесткой встречи называют ситуацию на Украине, а также подготовку к саммиту альянса, который пройдет 24 марта.