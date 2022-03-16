Обзор иноСМИ: незаменимая российская нефть и просчет в санкциях США

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Китайцы нашли в санкциях против России вред для США

Китайская газета Global Times пишет, что США наносят вред собственным международным отношениям, вводя санкции против России. По версии издания, мало того, что нынешний трансатлантический альянс против РФ вызовет недовольство в Европе, ему будут сопротивляться и другие страны.

Кажется, что президент США Джо Байден сплотил Европу, чтобы осудить Россию, «но на самом деле европейские страны беспомощно связаны». Global Times отмечает, что Индия уже рассматривает предложение России о покупке сырой нефти и других сырьевых товаров по сниженным ценам с оплатой в собственных валютах.

Как Европа восполнит запасы газа

Поставки энергоносителей из России настолько важны для Европы, что для региона практически невозможно восполнить недостаток российского газа в краткосрочной перспективе, пишет «Хуаньцю шибао». Еврокомиссия корректирует свою энергетическую стратегию, будет постепенно сокращать импорт российского природного газа и планирует покончить с зависимостью от него, но только к 2030 году.

Согласно чрезвычайному плану, объявленному ЕК, необходимо принять три основные меры: во-первых, увеличить объем импорта СПГ из основных стран-производителей, таких как США и Катар, во-вторых, ускорить темпы «зеленой трансформации» энергетики, в-третьих, повысить эффективность использования энергии и сократить ее потребление. При этом американский СПГ продается в Европе примерно на 20-30 процентов дороже, чем российский трубопроводный газ. Если поставки российского газа прекратятся, европейским покупателям придется бороться за ограниченные ресурсы СПГ, а это означает, что цены на газ снова вырастут.

«Можно ли полностью заменить российскую нефть?»

Автор чешского портала Časopis argument Илона Швигликова задалась вопросом, реально ли в современном мире заменить поставки российской нефти без серьезных последствий для экономики. С нефтью (с точки зрения транспорта и логистики) проблем гораздо меньше, чем с природным газом: ее транспортировка танкерами довольно распространена и не так требовательна к энергетике и инфраструктуре, как транспортировка сжиженного природного газа.

Основная проблема заключается в том, чтобы найти подходящую количественную замену российской нефти. Даже если сложить возможный рост экспорта из ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Ливии и Венесуэлы (а ни одна из этих стран не относится к союзникам США), мы не получим экспорт российской нефти, который составляет около семи миллионов баррелей в сутки. Кроме того, не всегда это тот вид нефти или нефтепродукта, который удовлетворял бы потребительский спрос.

«Украинский кризис поменял планы Китая по Тайваню»

Украинский кризис поменял планы Китая в отношении Тайваня, сообщает Fox News со ссылкой на неназванного «аналитика российской разведки». По его словам, Си Цзиньпин «как минимум подумывал о захвате Тайваня осенью», так как ему нужна «собственная маленькая победа перед переизбранием на третий срок».

Аналитики предсказывали, что Си либо будет переизбран генеральным секретарем Коммунистической партии, либо будет избран председателем партии - должности, которой не существовало с 1982 года. Собеседник Fox News заявил, что после украинских событий тайваньское окно возможностей для него закрыто, что дает США рычаги «как для шантажа Си, так и для ведения переговоров с конкурентами на выгодных условиях».

Русскоязычные беженцы во Львове и языковой вопрос

Украинский журналист Даниил Мокрик в своей колонке для «Гордона» рассказал, что русскоязычные беженцы раздражают жителей Львова: «Я думал, что такие упреки безвозвратно пройдены в 2014–2015 годах. Выходит, нет». Он подчеркнул, что беженцы «потеряли всю ту жизнь, которую строили годами, не зная, смогут ли когда-нибудь ее вернуть».