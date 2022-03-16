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1 час назад

Швейцария ужесточила санкции против Белоруссии

ТАССТАСС

Швейцария, включенная правительством России в список недружественных стран, ужесточила санкции против Белоруссии. Она присоединилась к рестрикциям, введенным в отношении Минска в марте Евросоюзом, сообщило в среду швейцарское правительство - Федеральный совет.

Швейцария ужесточила санкции против Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Новые одобренные меры [в отношении Белоруссии] касаются, в частности, финансовой сферы и торговли товарами", - отметили в Берне.

Правительство напомнило в сообщении для прессы, что 2 и 9 марта ЕС "расширил свои санкции в отношении Белоруссии", мотивировав этот шаг тем, что Белоруссия несет совместную с РФ "ответственность" за действия, которые в Брюсселе считают "нарушением международного права". Имеется в виду специальная военная операция РФ на Украине. Федеральный совет на заседании 16 марта решил применить в против Минска аналогичные меры.

"Речь идет прежде всего о торговых и финансовых санкциях, которые в значительной степени основываются на мерах, ранее примененных ЕС и Швейцарией в отношении России", - отметило правительство.

В этой связи оно запретило экспорт в Белоруссию товаров двойного назначения, а также товаров, которые могут "способствовать военному и технологическому усилению Белоруссии или развитию ее сектора обороны и безопасности". Кроме того введен запрет на финансовые операции с Национальным банком Белоруссии и на импорт из этой страны продукции деревообработки, цемента и металлургической продукции.

Правительство РФ утвердило 7 марта перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцария присутствует в этом списке.

В мире,Правительство РФ,ЕС,
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