На Украине предъявили обвинения Рогозину

Она отметила, что прокуратура республики, в частности, увидела в действиях Рогозина состав преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») и частью второй статьи 437 («Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны») Уголовного кодекса Украины.