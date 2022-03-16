На Украине предъявили обвинения Рогозину

Прокуратура Украины заочно предъявила обвинения генеральному директору российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, сообщает ТАСС.
Она отметила, что прокуратура республики, в частности, увидела в действиях Рогозина состав преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») и частью второй статьи 437 («Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны») Уголовного кодекса Украины.
Венедиктова заявила, что украинские прокуроры решили временно ограничить права гендиректора «Роскосмоса» на свободу передвижения до появления дальнейших судебных приказов. В чем именно будут заключаться подобные санкции Киева, генпрокурор не уточнила.