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28 минут назад

На Украине предъявили обвинения Рогозину

Lenta.ruLenta.ruиещё 4

Прокуратура Украины заочно предъявила обвинения генеральному директору российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, сообщает ТАСС.

На Украине предъявили обвинения Рогозину
Фото: ТАССТАСС

Она отметила, что прокуратура республики, в частности, увидела в действиях Рогозина состав преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») и частью второй статьи 437 («Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны») Уголовного кодекса Украины.

Венедиктова заявила, что украинские прокуроры решили временно ограничить права гендиректора «Роскосмоса» на свободу передвижения до появления дальнейших судебных приказов. В чем именно будут заключаться подобные санкции Киева, генпрокурор не уточнила.

В мире,Ирина Венедиктова,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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