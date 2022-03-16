В американской передаче высмеяли умение Байдена пользоваться компьютером

В начале шоу сообщалось, что в США как будто бы были отключены Instagram и Facebook и остался только один источник информации — TikTok. Поэтому Белый дом провел встречу с ведущими блогерами этой площадки.

К сожалению, никаких ценных идей в ходе встречи блогеры не предложили. Один из них оказался якобы американским певцом Джейсоном Деруло и в ответ на все вопросы произносил только одно слово — его имя. Другой сообщил, что подкрадывается к людям сзади и кричит в картонную трубку. Еще один "тиктокер" рассказал, что попал на передачу случайно, потому что его имя похоже на имя 17-летней блогерши со 130 миллионами подписчиков в TikTok, а на самом деле он кровельщик из Питтсбурга. Еще один блогер рассказал, какие штуки умеет проделывать с вантузом.