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10 минут назад

В американской передаче высмеяли умение Байдена пользоваться компьютером

Мария Иванова

В американской передаче Saturday Night Live актеры изобразили выдуманную встречу президента США Джо Байдена с блогерами социальной сети TikTok. В воображаемых переговорах якобы участвовала и пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, пишет "ИноСМИ".

В американской передаче высмеяли умение Байдена пользоваться компьютером
Фото: REUTERS/Kevin LamarqueREUTERS/Kevin Lamarque

В начале шоу сообщалось, что в США как будто бы были отключены Instagram и Facebook и остался только один источник информации — TikTok. Поэтому Белый дом провел встречу с ведущими блогерами этой площадки.

Во время шоу актер, играющий Байдена, сообщил тиктокерам, что американский лидер плохо разбирается в компьютерах.

"Мне немного трудновато, потому что мои способности ограничиваются умением пользоваться стационарным телефоном. Поэтому вы мне и нужны", — сказал "Байден".

Он добавил, что компьютеры ведут себя с ним "гадко".

"Требуют обновления сразу, как я их включаю. А когда я печатаю слово "черный", то исправляют на "фиолетовый", — признался "президент США".

"Псаки" пояснила, что поэтому тиктокеров и вызвали в Белый дом. Они должны помочь президенту победить в информационной кампании в соцсетях.

К сожалению, никаких ценных идей в ходе встречи блогеры не предложили. Один из них оказался якобы американским певцом Джейсоном Деруло и в ответ на все вопросы произносил только одно слово — его имя. Другой сообщил, что подкрадывается к людям сзади и кричит в картонную трубку. Еще один "тиктокер" рассказал, что попал на передачу случайно, потому что его имя похоже на имя 17-летней блогерши со 130 миллионами подписчиков в TikTok, а на самом деле он кровельщик из Питтсбурга. Еще один блогер рассказал, какие штуки умеет проделывать с вантузом.

В мире,Джейсон Деруло,Джозеф Байден,Администрация США,
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