Лавров оценил сложность переговоров с Украиной

Переговоры России и Украины идут непросто, но есть определенная надежда на компромисс. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Я ориентируюсь на те оценки, которые дают наши переговорщики. Они констатируют, что переговоры идут непросто по понятным причинам. Но тем не менее есть определенная надежда на достижение компромисса», - цитируют Лаврова РИА Новости.
Он также подчеркнул, что переговоры направлены «на обеспечение нейтрального военного статуса Украины в контексте гарантий безопасности для всех участников этого процесса, в контексте демилитаризации Украины, чтобы с ее территории никаких угроз России никогда не исходило».
Лавров также добавил, что на переговорах обсуждается вопрос прекращения политики нацификации Украины, а также необходимость отмены всех дискриминационных ограничений, которые были наложены на русский язык, русское образование, культуру и русские СМИ.
Ранее ход российско-украинских переговоров прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что позиции Киева и Москвы теперь звучат реалистичнее. Очередной раунд переговоров пройдет 16 марта. Украинская сторона сообщила о подготовке российско-украинского соглашения, где будут прописаны «определенные гарантии для Украины».