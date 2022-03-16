Лавров оценил сложность переговоров с Украиной

Переговоры России и Украины идут непросто, но есть определенная надежда на компромисс. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Я ориентируюсь на те оценки, которые дают наши переговорщики. Они констатируют, что переговоры идут непросто по понятным причинам. Но тем не менее есть определенная надежда на достижение компромисса», - цитируют Лаврова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что переговоры направлены «на обеспечение нейтрального военного статуса Украины в контексте гарантий безопасности для всех участников этого процесса, в контексте демилитаризации Украины, чтобы с ее территории никаких угроз России никогда не исходило».

Лавров также добавил, что на переговорах обсуждается вопрос прекращения политики нацификации Украины, а также необходимость отмены всех дискриминационных ограничений, которые были наложены на русский язык, русское образование, культуру и русские СМИ.