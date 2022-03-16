Переговоры РФ и Украины: Захарова ответила на заявление Зеленского

Реалистичность позиций властей России и Украины во время двусторонних переговоров зависит от того, насколько Киев оторвался от реальности. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления главы Украины Владимира Зеленского.

"Я думаю, это в большей степени вопрос к украинской стороне - относительно того, стала ли она более реалистична, стала ли она менее оторванной от реальности", - заявила Захарова во время выступления на радиостанции Sputnik.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиции Киева и Москвы на переговорах теперь звучат реалистичнее.

"Встречи продолжаются. Как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее", - сказал он в среду в видеообращении.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что делегации России и Украины продолжат переговоры в среду. По его словам, в позициях сторон существуют фундаментальные противоречия, но есть и возможность компромисса.

Первый раунд переговоров делегаций России и Украины прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. Второй состоялся 3 марта в Беловежской Пуще, третий - 7 марта в Брестской области. 10 марта на полях дипломатического форума в турецкой Анталье прошла встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Очередные переговоры делегаций Москвы и Киева начались в понедельник в формате онлайн. Позже было объявлено, что стороны взяли паузу, во вторник переговоры возобновились.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк оценил состоявшийся 15 марта очередной раунд переговоров с Россией и назвал сроки их продолжения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на страницу чиновника в Twitter.

По словам советника, переговоры продолжатся в среду, 16 марта. Во время перерыва свою деятельность продолжат рабочие подгруппы.

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«Мы продолжим завтра. Очень сложный и жесткий переговорный процесс. Есть фундаментальные противоречия. Но, определенно, есть и возможность компромисса», — указал Подоляк.

Делегации России и Украины на переговорах обсуждают, в частности, вопросы о прекращении огня. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Переговоры продолжаются. Возобновлены консультации на главной переговорной платформе. Общие вопросы урегулирования, прекращения огня, вывода войск с территории страны», — написал Подоляк в Telegram.

Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил об умеренном оптимизме из-за хода переговоров с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Жовквы, во время предыдущих раундов переговоров Москва не была готова услышать позицию Киева и выдвигала ультиматумы.

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«Что Украина должна сдаться, сложить оружие, что наш президент подпишет капитуляцию. Сейчас так, что Россия говорит немного другим тоном», — отметил Жовква.

По его словам, диалог стал более конструктивным. «Речь идет о будущем соглашении, об определенных гарантиях для Украины. Мы умеренно оптимистичны, но мы понимаем, что большой прорыв в этих переговорах будет достигнут при участии глав государств», — добавил он.

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук оценил ход переговоров с Россией, передает РИА Новости.

«Я знаю, что переговоры идут, идут не так легко, как хотелось бы каждой стороне, но для этого есть компромисс», — заявил Стефанчук.

Он подчеркнул, что «не могут войти в систему компромисса» вопросы территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. По словам Стефанчука, представители украинской делегации получают инструкции, в которых говорится, что данные темы «не могут быть вопросом переговоров».

«Мы можем обговорить те или иные вещи, но при условии, что они не пересекают обозначенные выше красные линии», — заключил глава Рады.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто самое раннее — в течение одной-двух недель, самое позднее — в мае.

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«Я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее», — цитирует РИА Новости Арестовича.

По его словам, стороны договорятся «либо в ближайшее время — в течение недели-двух, либо до конца мая после ещё одного раунда переговоров».

Ранее глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что переговоры с украинской стороной проходят ежедневно по видеосвязи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что говорить о сроках подписания мирного соглашения между России и Украиной пока рано. Тем не менее сам факт проведения переговоров является позитивным.

«Работа сложная, и, наверное, в данном случае позитивным является сам факт продолжения этой работы. Давать прогнозы пока не хотим, дождемся, когда будут ощутимые результаты, о которых можно будет проинформировать общественность двух стран прежде всего... Мы не хотели бы спешить с прогнозами», - сказал Песков журналистам.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

«Продолжено обсуждение ситуации, связанной с проведением российской специальной военной операции по защите республик Донбасса, а также гуманитарных аспектов, включая меры по эвакуации мирных жителей», — указано в сообщении.

Помимо этого, глава российского государства озвучил председателю Евросовета принципиальные оценки российской стороны в вопросе переговоров с украинскими представителями по выработке договоренностей.

«При этом отмечено, что Киев не демонстрирует серьезный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок», — добавили в пресс-службе.

Путин также обратил внимание Мишеля на то, что руководство Евросоюза проигнорировало вчерашний инцидент с обстрелом Донецка ракетой, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

По данным Минобороны России, 14 марта около 11.30 мск с территории, подконтрольной Киеву, был осуществлен удар тактической ракетой «Точка-У» по жилому кварталу Донецка.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал переговоры делегаций России и Украины.

По его словам, переговоры направлены «на обеспечение нейтрального военного статуса Украины в контексте гарантий безопасности для всех участников этого процесса, в контексте демилитаризации Украины, чтобы с её территории никаких угроз России никогда не исходило».

«И в контексте, конечно же, прекращения политики нацификации страны, которая закреплена в целом ряде законодательных актов, в том числе необходимость отмены всех дискриминационных ограничений, которые были наложены на русский язык, русское образование, культуру, русские СМИ», — добавил он.

Лондон скептически оценивает перспективы переговоров России и Украины о мирном урегулировании. Об этом заявила в среду в интервью вещательной корпорации Би-би-си глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс.

По ее словам, она скептически смотрит на мирные переговоры в условиях продолжающихся боевых действий. Она выразила мнение, что российской стороне "необходимо ввести режим прекращения огня и отвести свои войска, чтобы отношение к мирным переговорам было серьезным". При этом она добавила, что "вопрос о том, вступать ли в НАТО, остается за Украиной".

В видеообращении в среду президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиции Киева и Москвы на переговорах стали звучать реалистичнее. Ранее он также заявил о необходимости признать тот факт, что Украине не удастся войти в НАТО, несмотря на декларируемую альянсом политику открытых дверей.