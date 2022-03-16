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36 минут назад

На АЗС в Италии сняли ироничное видео о ценах на бензин

Александр Кузьмин

Итальянцы сняли ироничное видео на местной АЗС с бьющими антирекорды ценами на бензин. Ролик публикует Telegram-канал «Новости Москвы».

На кадрах видно, как водитель протягивает работнику автозаправки деньги, а тот лишь дает ему понюхать заправочный пистолет. Поблагодарив мужчину, автомобилист уезжает, так и не заполнив бак бензином.

С начала 2022 года в Италии выросли цены на топливо. При этом стоимость дизеля сейчас оказалась выше, чем стоимость бензина. На сложившуюся на рынке ситуацию также повлияли и антироссийские санкции, связанные с отказом европейских стран от импорта российских энергоносителей.

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