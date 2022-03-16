Веденные Вашингтоном масштабные санкции против России способны вызвать «абсолютный хаос» в экономике США. Об этом заявил РИА Новости представитель «Института Шиллера» в Нью-Йорке Ричард Блэк.

Эксперт подчеркнул, что американцы все последние годы пытались бороться с обнищанием, снижением уровня жизни, исчезновением среднего класса, тогда как гиперинфляция, цены на сырье и топливо в последние месяцы лишь повышались.

«Прекращение нормальной мировой торговли, которое повлекли санкции введенные по указанию США, вызовет абсолютный хаос в американской экономике», — заявил Блэк, отметив, что из-за взаимосвязи российской и западной экономик ожидается «коллапс и взрыв западной финансовой системы в целом, что будет весьма чудовищным».

Он не исключает угрозу третьей мировой войны из-за банкротства финансовой системы Запада.

«Для Запада основным фактором для конфронтации и войны с РФ является масштабный финансовый коллапс, который нависал в течение определенного времени на Западе», — подчеркнул эксперт.

Блэк также заявил, что «Институт Шиллера» призывает начать переговоры о новой экономической парадигме продуктивного сотрудничества между Востоком и Западом: США и Европой с одной стороны и Китаем, Россией и растущими азиатскими экономиками – с другой.