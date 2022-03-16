Украинские беженцы могут обойтись Дании в €268 млн

Украинские беженцы, прибывающие в Данию, могут обойтись датскому бюджету в €268 млн в 2022 году, тогда как через два года эта сумма может составить €94 млн. Такие данные приводит портал Euractiv со ссылкой на правительство Дании.

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Согласно датскому министерству иммиграции и интеграции, около 20 тыс. украинцев могут прибыть в страну в ближайшее время.

Число беженцев, вероятно, будет больше, заявил Danske Radio Кристиан Альбрект Ларсен, исследователь потоков беженцев и профессор Ольборгского университета.

«Я предполагаю, что это будет стоить больше, чем предполагалось. Мы можем ожидать больший поток беженцев, по сравнению с предыдущими конфликтами», — сказал он.

Одна из причин, по которой Ларсен ожидает больше беженцев, заключается в том, что специальный закон, который в настоящее время обсуждается в датском парламенте, предоставит более легкий доступ в Данию и лучшие условия для украинских беженцев.

Ранее стало известно, что Словения готова принять украинцев, остро нуждающихся в лечении, и поддерживает предложение Польши о переводе украинских пациентов в страны – члены ЕС.