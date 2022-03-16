Токаев поручил создать в Казахстане три новых региона

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду в послании народу страны предложил создать три новых региона - Абайскую, Улытаускую и Жетисускую области.

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"В Семипалатинском регионе предлагаю создать Абайскую область. Город Семей станет центром новой области. Жители региона давно поднимали этот вопрос", - сказал он.

По словам главы государства, на территории бывшей Жезказганской области, которая была упразднена в 1997 году и вошла в состав Карагандинской области, необходимо создать Улытаускую область.

"Город Жезказган вновь станет областным центром. Создание в этом регионе самостоятельной области - это важное решение не только с экономической, но и духовной точки зрения", - отметил президент.

Кроме того, Токаев заявил, что много проблем связано с Алма-Атинской агломерацией, которая сконцентрирована вокруг Алма-Аты.

"С учетом этих обстоятельств предлагаю разделить Алматинскую область на две части. В этом регионе будут созданы Жетысуская и Алматинская области. Центром Алматинской области должен стать Капшагай, а центром Жетысуской области - Талдыкорган", - пояснил он.