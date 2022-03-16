Во Франции заявили о готовности обсудить автономию Корсики

Париж готов обсуждать вопрос автономии острова Корсика, на которой уже много лет настаивает массовое протестное движение. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в ходе своего визита на остров. Цитату приводит издание Swissinfo.

Фото: Reuters Reuters

Вопрос о том, чтобы дать Корсике автономию, снова возник из-за масштабных протестов, в ходе которых пострадали как минимум 90 человек. Они продолжаются более недели: манифестации проходят в поддержку корсиканского националиста Ивана Колонна, приговоренного к пожизненному заключению.

По словам Дарманена, если нынешнего лидера страны Эммануэля Макрона переизберут на второй срок, он будет готов начать это обсуждение. Сам глава МВД, впрочем, уточнил, что французским властям еще предстоит уточнить, в чем именно будет состоять автономия Корсики. Он настоял, что необходимым условием для обсуждений является восстановление спокойствия на острове.