В аэропорту Италии отказались загружать в самолеты оружие для Украины

Работники международного аэропорта Галилео Галилея в Пизе отказались загружать в самолеты ящики с оружием, предназначенным для Украины. Об этом сообщается на сайте итальянского профсоюза USB.

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Как рассказали работники аэропорта, гуманитарные рейсы должны были отправлять на Украину через военные базы НАТО продукты питания, лекарства и другую гуманитарную помощь для мирных жителей. Однако грузчики заметили, что на эти рейсы хотят загрузить ящики, «полные оружия различных типов, боеприпасов и взрывчатых веществ».

«Горький и ужасный сюрприз, подтверждающий атмосферу войны, в которую втягивает нас правительство [премьер-министра] Марио Драги», - заявили в USB.

Рабочие отказались загружать ящики с оружием в самолеты. В USB осудили «циничное использование гуманитарного прикрытия для разжигания конфликта на Украине».

Профсоюз призвал органы управления воздушным движением аэропорта блокировать «рейсы смерти, замаскированные под гуманитарную помощь». В USB заявили, что рабочие будут и впредь отказываться загружать оружие в самолеты. 19 марта перед аэропортом Пизы пройдет акция протеста.