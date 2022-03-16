Израиль ограничил въезд украинцам в качестве беженцев

Власти Израиля запретили гражданам Украины приезжать в страну в качестве беженцев. Для этого теперь им нужно получить специальное разрешение. Об этом сообщает «Говорит Москва».

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С начала спецоперации на Украине в Израиль приехало уже более 5 тыс. беженцев. Однако власти страны изменили правила въезда, отменив безвизовый режим для украинцев. Правительство установило лимит на въезд в 5 тыс. человек. Теперь посадка на рейсы возможна только при наличии предварительного разрешения МВД Израиля. При этом ограничения затронут и туристов.

На это уже отреагировал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Такое решение израильских властей он назвал «недружественным шагом, нуждающимся в немедленном исправлении». При этом он подчеркнул, что на любые враждебные действия Украина «жестко и быстро» ответит.