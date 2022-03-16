Зеленский отметил прогресс в переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский отметил прогресс в переговорах между Украиной и Россией и заявил, что позиции сторон стали звучать реалистичнее. Об этом он сказал в своем видеообращении, передает ТАСС.

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По словам главы государства, встречи делегаций Киева и Москвы продолжаются, но необходимо больше времени для того, чтобы принятые сторонами решения были в интересах Украины.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что следующий раунд переговоров состоится в среду, 16 марта. Он отметил, что в позициях сторон есть фундаментальные противоречия, но существует возможность компромисса.