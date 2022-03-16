В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
26 минут назад

Зеленский отметил прогресс в переговорах с Россией

Lenta.ruLenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский отметил прогресс в переговорах между Украиной и Россией и заявил, что позиции сторон стали звучать реалистичнее. Об этом он сказал в своем видеообращении, передает ТАСС.

Зеленский отметил прогресс в переговорах с Россией
Фото: ReutersReuters

По словам главы государства, встречи делегаций Киева и Москвы продолжаются, но необходимо больше времени для того, чтобы принятые сторонами решения были в интересах Украины.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что следующий раунд переговоров состоится в среду, 16 марта. Он отметил, что в позициях сторон есть фундаментальные противоречия, но существует возможность компромисса.

Первый раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Второй — 3 марта в Беловежской пуще. Третий раунд прошел 7 марта в Брестской области. Очередные переговоры состоялись 14 марта в формате онлайн, после них было объявлено, что стороны берут паузу. 15 марта Подоляк сообщил, что консультации возобновились.

В мире,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители