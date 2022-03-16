Токаев призвал запретить родственникам президента занимать госдолжности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости ввести законодательный запрет на занятие родственниками главы государства политических должностей. Об этом пишет РИА Новости.

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По словам Токаева, глава Казахстана должен выступать «незыблемым гарантом равенства возможностей для всех граждан».

«Поэтому для ближайших родственников президента будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе», - заявил он сегодня, выступая с посланием к народу страны на совместном заседании палат парламента.

2 января в Казахстане начались протесты, вызванные ростом цен на газ. Митинги переросли в массовые беспорядки, участники которых блокировали работу скорой помощи, пожарных служб, нападали на сотрудников правоохранительных органов и пытались захватить оружие.

18 января впервые после начала беспорядков в стране и появления слухов о конфликте в политической элите страны первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к гражданам, в котором заявил, что вся полнота власти принадлежит нынешнему главе государства.