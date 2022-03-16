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40 минут назад

Генсек НАТО раскрыл численность солдат альянса в Европе

Lenta.ruLenta.ruиещё 7

Североатлантический альянс разместил около 140 тысяч солдат в Европе. Численность военного контингента организации на европейской территории раскрыл генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Генсек НАТО раскрыл численность солдат альянса в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы уже начали выполнять планы по обороне альянса, повышению нашей готовности и размещению солдат по обе стороны Атлантики», — рассказал генсек. Он заявил, что сотни тысяч военнослужащих в странах-членах НАТО находятся в состоянии повышенной боеготовности.

Столтенберг уточнил, что сто тысяч солдат США дислоцированы в Европе и еще около сорока тысяч военных размещены на восточном направлении. «Им оказывают поддержку крупные авиационные и морские силы, равно как и системы ПВО», —подчеркнул он.

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