Генсек НАТО раскрыл численность солдат альянса в Европе

Североатлантический альянс разместил около 140 тысяч солдат в Европе. Численность военного контингента организации на европейской территории раскрыл генсек НАТО Йенс Столтенберг , передает ТАСС.

«Мы уже начали выполнять планы по обороне альянса, повышению нашей готовности и размещению солдат по обе стороны Атлантики», — рассказал генсек. Он заявил, что сотни тысяч военнослужащих в странах-членах НАТО находятся в состоянии повышенной боеготовности.

Столтенберг уточнил, что сто тысяч солдат США дислоцированы в Европе и еще около сорока тысяч военных размещены на восточном направлении. «Им оказывают поддержку крупные авиационные и морские силы, равно как и системы ПВО», —подчеркнул он.