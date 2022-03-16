ПАСЕ проголосовала за исключение России из Совета Европы.

«Очень грустно, что сегодня мы вынуждены призывать к исключению России из организации после 25 лет ее членства. Но если вы переходите красную черту, вам нет места в этой организации. Я очень рад, что в течение этих двух дней наша Ассамблея была не ареной противоречий, а Агорой, что доказало единогласное голосование», - заявил президент ПАСЕ Тини Кокс.