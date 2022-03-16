ПАСЕ проголосовала за исключение России из Совета Европы.

ПАСЕ проголосовала за выход России из Совета Европы. Об этом сообщает Newsweek.
Исключение России из организации поддержали 216 из 219 делегатов.
«Очень грустно, что сегодня мы вынуждены призывать к исключению России из организации после 25 лет ее членства. Но если вы переходите красную черту, вам нет места в этой организации. Я очень рад, что в течение этих двух дней наша Ассамблея была не ареной противоречий, а Агорой, что доказало единогласное голосование», - заявил президент ПАСЕ Тини Кокс.
Накануне, 15 марта, МИД РФ уведомил генерального секретаря Совета Европы о выходе Российской Федерации из организации, а также о планах денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.
25 февраля было приостановлено членство России в Совете Европы. Позже в МИД РФ заявили, что Россия не намерена дальше участвовать в работе СЕ.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что РФ формально останется членом организации до конца 2022 года.
Также сенатор допустил, что Россия останется в тех конвенциях Совета Европы, которые отвечают ее интересам, в частности, в конвенциях о противодействии организованной трансграничной преступности и фальсификации лекарственных препаратов.