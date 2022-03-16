Нуланд признала существование биолабораторий США на Украине

"На Украине есть биологические исследовательские объекты, - признала она. - Мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Поэтому мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил".