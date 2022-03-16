Нуланд признала существование биолабораторий США на Украине

Вашингтон пытается не допустить попадания под контроль российских военных неких материалов из лабораторий на Украине, в которых проводились биологические исследования.
Такое заявление на слушаниях в комитете по иностранным делам сената США сделала замгоссекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, отвечая на вопрос конгрессменов о наличии биологического или химического оружия на Украине.
"На Украине есть биологические исследовательские объекты, - признала она. - Мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Поэтому мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил".
Какие именно исследования проводились в лабораториях и чем продиктована такая обеспокоенность США за биологические образцы, Нуланд не пояснила. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выступление Нуланд подтвердило опасения Москвы в том, что США разрабатывают на территории Украины биологические материалы военного назначения. По ее словам, эти данные ранее также подтверждались "оперативным путем и через заявления соответствующих ведомств Украины".