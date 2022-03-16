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30 минут назад

Виктория Нуланд признала существование биолабораторий США на Украине

Российская ГазетаРоссийская Газета

Вашингтон пытается не допустить попадания под контроль российских военных неких материалов из лабораторий на Украине, в которых проводились биологические исследования.

Нуланд признала существование биолабораторий США на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление на слушаниях в комитете по иностранным делам сената США сделала замгоссекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, отвечая на вопрос конгрессменов о наличии биологического или химического оружия на Украине.

"На Украине есть биологические исследовательские объекты, - признала она. - Мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Поэтому мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил".

Какие именно исследования проводились в лабораториях и чем продиктована такая обеспокоенность США за биологические образцы, Нуланд не пояснила. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выступление Нуланд подтвердило опасения Москвы в том, что США разрабатывают на территории Украины биологические материалы военного назначения. По ее словам, эти данные ранее также подтверждались "оперативным путем и через заявления соответствующих ведомств Украины".

В мире,Виктория Нуланд,Мария Захарова,МИД России,Сенат США,
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