Евросоюз ввел против России четвертый по счету пакет экономических и индивидуальных санкций в связи с эскалацией конфликта на Украине. Брюссель включил в санкционный список 15 физических и девять юридических лиц РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие нормативные акты.

«Эти меры вступают в силу в день их публикации в Официальном журнале Европейского союза», — говорится в сообщении.

Кроме того, Евросоюз ввел ограничение на торговлю с Россией изделиями из железа и стали. Запрещается поставлять в Россию предметы роскоши, в том числе дорогие мотоциклы и автомобили, алкоголь, бытовую технику, премиальные духи и одежду. Санкции запрещают новые инвестиции в сфере энергетики РФ. Исключение — транспортировка энергоресурсов в ЕС и мирный атом. Также разрешается импорт из России водки и икры.