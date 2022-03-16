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29 минут назад

Евросоюз ввел против РФ четвертый пакет санкций. Под санкции попали 12 российских компаний

Елена Прошина

Евросоюз ввел против России четвертый по счету пакет экономических и индивидуальных санкций в связи с эскалацией конфликта на Украине. Брюссель включил в санкционный список 15 физических и девять юридических лиц РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие нормативные акты.

Отмечается, что под ограничения попали директор Первого канала Константин Эрнст и бизнесмен Роман Абрамович. Кроме того, в санкционный список включили 12 российских компаний, в том числе «Роснефть», «Транснефть» и «Газпром нефть»

«Эти меры вступают в силу в день их публикации в Официальном журнале Европейского союза», — говорится в сообщении.

Кроме того, Евросоюз ввел ограничение на торговлю с Россией изделиями из железа и стали. Запрещается поставлять в Россию предметы роскоши, в том числе дорогие мотоциклы и автомобили, алкоголь, бытовую технику, премиальные духи и одежду. Санкции запрещают новые инвестиции в сфере энергетики РФ. Исключение — транспортировка энергоресурсов в ЕС и мирный атом. Также разрешается импорт из России водки и икры.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что в санкционный список вошли более 600 россиян и большая часть финансовой системы России. Как отметили представители Евросоюза, главная цель санкций — нанести максимальный урон по российским элитам, в особенности приближенным к Кремлю.

В мире,Видео,Константин Эрнст,Роман Абрамович,Газпромнефть,Роснефть,Транснефть,ЕС,Первый канал,
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