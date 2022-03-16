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48 минут назад

Блогерша из США обвинила Россию в росте цен на бензин. Видео

Александр Кузьмин

Правительство США наняло блогеров из Тик Ток, чтобы обвинить Россию в росте цен на бензин. Об этом сообщило «FoxBusiness» и привело историю Элли Зейлер. Видео появилось в telegram-канале «Mash».

18-летняя девушка с 10 миллионами подписчиков в «Тик Ток» опубликовала видео, в котором она обвиняет коронавирус, подорожавшие энергоносители и Россию в росте цен на бензин в Америке. Блогерша пояснила, что Россия входит в тройку крупнейших поставщиков нефти, но из-за её действий на Украине никто не хочет с ней сотрудничать.

Стоит отметить, что обычно Элли публикует видео иного характера, а именно о индустрии красоты и танцы под музыку. Серьезное видео появилось в аккаунте после приглашение в Zoom конференцию с участием Джейн Псаки и советника по коммуникациям СНБ США Мэтт Миллер.

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