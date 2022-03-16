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12 минут назад

На Украине разрешили привлекать женщин к тяжелым работам

Елена Прошина

Верховная Рада изменила трудовое законодательство Украины в условиях военного положения. В числе прочего отменены ограничения на применение труда женщин на тяжелых работах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт партии «Слуга народа».

На Украине разрешили привлекать женщин к тяжелым работам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, ограничения на применение труда женщин на тяжелых работах, а также работах с вредными или опасными условиями труда и подземных работах временно отменены.

Кроме того, Верховная Рада отменила большую часть ограничений на сверхурочную и ночную работу. Изменения также коснулись норм привлечения к трудовой деятельности в праздники и выходные дни, правил отправления в командировки.

Введенные властями Украины изменения предполагают, что нормальной продолжительностью рабочего дня следует считать не более 60 часов в неделю. Работодатель получает право самостоятельно определять время начала и окончания рабочего дня. Большая часть депутатов украинского парламента проголосовала в пользу этого нововведения.

Ранее стало известно, что Верховная Рада 15 марта приняла решение продлить военное положение на Украине на 30 суток. Действие этого режима продлится до 26 марта.

15 марта стало известно, что Верховная Рада продлила военное положение на Украине на 30 суток. Действие режима сохранится до 26 марта. Ранее президент страны Владимир Зеленский внес соответствующий законопроект в парламент.

В мире,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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