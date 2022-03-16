На Украине разрешили привлекать женщин к тяжелым работам

Верховная Рада изменила трудовое законодательство Украины в условиях военного положения. В числе прочего отменены ограничения на применение труда женщин на тяжелых работах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт партии «Слуга народа».

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Как говорится в сообщении, ограничения на применение труда женщин на тяжелых работах, а также работах с вредными или опасными условиями труда и подземных работах временно отменены.

Кроме того, Верховная Рада отменила большую часть ограничений на сверхурочную и ночную работу. Изменения также коснулись норм привлечения к трудовой деятельности в праздники и выходные дни, правил отправления в командировки.

Введенные властями Украины изменения предполагают, что нормальной продолжительностью рабочего дня следует считать не более 60 часов в неделю. Работодатель получает право самостоятельно определять время начала и окончания рабочего дня. Большая часть депутатов украинского парламента проголосовала в пользу этого нововведения.

Ранее стало известно, что Верховная Рада 15 марта приняла решение продлить военное положение на Украине на 30 суток. Действие этого режима продлится до 26 марта.