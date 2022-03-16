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55 минут назад

Украина призвала весь мир помочь наполнить фонд восстановления страны

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Премьер-министр Украины Денис Шмыгать призвал мировое сообщество помочь наполнить фонд восстановления страны. С таким обращением он выступил на брифинге по итогам переговоров с главами правительств Польши, Чехии и Словении, передает РИА Новости.

Наполнить фонды: Украина обратилась к миру с призывом
Фото: ReutersReuters

«Мы призываем весь мир помочь Украине... наполнить фонды обновления нашей страны и обновить... В нашем правительстве уже создана и работает соответствующая группа, которая занимается оценкой ущерба экономике вследствие российской агрессии», — заявил украинский премьер.

Шмыгаль отметил, что по предварительным расчетам прямой ущерб составляет 500 миллиардов долларов США, это те средства, которые потребуются на восстановление страны, в том числе за счет зарубежных партнеров.

Ранее премьер-министр сообщил, что на встрече его польских, чешских и словенских коллег с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждались вопросы продолжения и усиления санкционной политики, гуманитарной помощи и дальнейшей поддержки Киева.

15 марта Зеленский встретился с премьер-министрами Польши, Чехии и Словении в Киеве. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша провели переговоры с украинской стороной.

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