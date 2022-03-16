В США признались в попытках донести до россиян события на Украине

Госдепартамент США сотрудничает с некоторыми американскими ведомствами и союзниками Вашингтона, чтобы донести до россиян информацию о происходящих в мире событиях. Среди освещаемых тем есть события на Украине. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, сообщает портал «Известия».

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По его словам, Государственный департамент США стремится предоставить гражданам России правдивую информацию о том, что и почему происходит на Украине.

«Что касается донесения правдивых, точных сообщений и информации в Россию, наше правительство в значительной степени сосредоточено на этом. На этом, конечно, сосредоточен Госдепартамент, а также, как я знаю, ряд наших союзников и партнеров», — сообщил он.

Прайс подчеркнул, что эти действия координируются на межведомственном уровне. Он заверил, что Госдеп США предпринял все усилия и использовал все доступные средства, чтобы обеспечить поток «правдивых и основанных на фактах» данных в «закрытую российскую экосистему».

Прайс подчеркнул, что для достижения этой цели Вашингтон применил ряд тактик. По его словам, некоторыми из них были выступления американских должностных лиц в эфире ряда СМИ и публикация информации в различных Telegram-каналах. Он заверил, что США используют все доступные инструменты для информирования российской аудитории.