Джо Байден назвал Камалу Харрис первой леди

Президент США Джо Байден оговорился, назвав мужа вице-президента Камалы Харрис «супругом первой леди».
Выступая на мероприятии в Белом доме, Байден объяснил отсутствие своей заместительницы тем, что ее муж, Дуглас Эмхофф, заболел COVID-19, передает РИА «Новости».
«Немного изменился порядок среди присутствующих на сцене: муж первой леди заразился коронавирусом», – сказал он.
Его жена Джилл, сидевшая рядом, подсказала, что муж первой леди – это он сам.
«Точно. Она права. Это я!», – отреагировал Байден под смех собравшихся.
Дугласа Эмхоффа в США называют вторым джентльменом.
Сама Харрис сдала отрицательный тест на коронавирус и продолжит теститроваться.
Ранее в Сети высмеяли перепутавшего Россию с Украиной Байдена.