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9 минут назад

Джо Байден назвал Камалу Харрис первой леди

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 5

Президент США Джо Байден оговорился, назвав мужа вице-президента Камалы Харрис «супругом первой леди».

Джо Байден назвал Камалу Харрис первой леди
Фото: ReutersReuters

Выступая на мероприятии в Белом доме, Байден объяснил отсутствие своей заместительницы тем, что ее муж, Дуглас Эмхофф, заболел COVID-19, передает РИА «Новости».

«Немного изменился порядок среди присутствующих на сцене: муж первой леди заразился коронавирусом», – сказал он.

Его жена Джилл, сидевшая рядом, подсказала, что муж первой леди – это он сам.

«Точно. Она права. Это я!», – отреагировал Байден под смех собравшихся.

Дугласа Эмхоффа в США называют вторым джентльменом.

Сама Харрис сдала отрицательный тест на коронавирус и продолжит теститроваться.

Ранее в Сети высмеяли перепутавшего Россию с Украиной Байдена.

В мире,Джозеф Байден,
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