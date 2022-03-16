Премьер Польши призвал быстро пригласить Украину в Евросоюз

Евросоюз должен быстро предоставить Украине статус кандидата в организации и даже пригласить ее в свой состав. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским .

«Евросоюз должен быстро дать статус кандидата и больше — пригласить Украину в Евросоюз», — цитирует Моравецкого РИА «Новости». Премьер Польши также пообещал Зеленскому продолжить поставки вооружения на Украину.

Евросоюз согласился начать процесс принятия Украины. Науседа сообщил, что лидеры Евросоюза пять часов обсуждали это решение. Украина подавала заявку на членство по ускоренной процедуре. Украинский президент Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу после начала спецоперации России на Украине. После этого лидеры Евросоюза разошлись во мнениях по поводу предоставления Украине статуса кандидата на вступление.