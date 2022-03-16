В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
46 минут назад

ВОЗ сообщила о росте заболеваемости коронавирусом за неделю

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 1

Более 11 миллионов человек в мире заразились коронавирусом за минувшую неделю. Об этом сообщается в еженедельном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"После существенного снижения, наблюдавшегося с конца января, число новых случаев COVID-19 выросло на 8 процентов", - цитирует ТАСС документ. При этом смертность от коронавируса продолжает снижаться. За минувшие семь дней в мире скончались более 43 тысяч человек - на 17% меньше, чем неделей ранее.

Рост числа заразившихся коронавирусом зафиксирован в Западно-Тихоокеанском регионе (на 29%), в Африке (на 12%) и в Европе (на 2%). В то же время существенное снижение заболеваемости отмечено в Восточном Средиземноморье (на 24%). На Европу приходится 44% всех новых случаев инфицирования в мире за неделю.

Накануне стало известно, что власти Китая приказали заблокировать более 50 миллионов человек из-за вспышки COVID-19. Пекин отправляет десятки миллионов людей в карантин во всей северо-восточной провинции Цзилинь, где проживает 24 миллиона человек, а также в южных городах Шэньчжэнь и Дунгуань, где проживают 17,5 миллиона и 10 миллионов человек соответственно. Китай, последняя крупная страна, которая неуклонно проводит политику "нулевой терпимости" к COVID-19, сообщил в понедельник о 1437 случаях заболевания в десятках городов. Это четырехкратный скачок за неделю.

В мире,Ситуация в мире,COVID-19,ВОЗ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители