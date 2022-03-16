ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID

Более 11 миллионов человек в мире заразились коронавирусом за минувшую неделю. Об этом сообщается в еженедельном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"После существенного снижения, наблюдавшегося с конца января, число новых случаев COVID-19 выросло на 8 процентов", - цитирует ТАСС документ. При этом смертность от коронавируса продолжает снижаться. За минувшие семь дней в мире скончались более 43 тысяч человек - на 17% меньше, чем неделей ранее.
Рост числа заразившихся коронавирусом зафиксирован в Западно-Тихоокеанском регионе (на 29%), в Африке (на 12%) и в Европе (на 2%). В то же время существенное снижение заболеваемости отмечено в Восточном Средиземноморье (на 24%). На Европу приходится 44% всех новых случаев инфицирования в мире за неделю.
Накануне стало известно, что власти Китая приказали заблокировать более 50 миллионов человек из-за вспышки COVID-19. Пекин отправляет десятки миллионов людей в карантин во всей северо-восточной провинции Цзилинь, где проживает 24 миллиона человек, а также в южных городах Шэньчжэнь и Дунгуань, где проживают 17,5 миллиона и 10 миллионов человек соответственно. Китай, последняя крупная страна, которая неуклонно проводит политику "нулевой терпимости" к COVID-19, сообщил в понедельник о 1437 случаях заболевания в десятках городов. Это четырехкратный скачок за неделю.