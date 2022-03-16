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24 минуты назад

Вице-премьер Польши призвал ввести миротворцев НАТО на Украину

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Миротворческую миссию НАТО необходимо ввести на Украину. Об этом в среду, 16 марта, сообщил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский.

Польша призвала ввести миротворцев НАТО на Украину
Фото: ReutersReuters

— Я считаю, что необходима миротворческая миссия НАТО, возможно, какая-то более широкая международная система, но миссия, которая также сможет защищать себя и которая будет действовать на Украине, — заявил он после посещения Киева.

Более того, вице премьер выразил мнение, что Украина как можно скорее должна получить статус кандидата в члены Евросоюза, передает Polityka. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украине необходимо признать, что она не сможет стать членом НАТО.

9 марта политолог Дмитрий Журавлев заявил «ВМ», что Украина вряд ли сможет в ближайшее время и в текущих условиях вступить в ЕС. Основные трудности, по его мнению, заключаются в позиции Венгрии.

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Зеленский провел встречу с премьерами Польши, Чехии и Словении. Отмечается, что встреча прошла в Киеве. Известно, что лидеры стран обсуждали, в частности, вопросы вооружений и эвакуации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

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