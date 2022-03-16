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16 минут назад

Генсек Совета Европы получила уведомление от России о выходе из организации

Елена Прошина

Генеральный секретарь Совета Европы получила от России уведомление о выходе из организации и планах денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter пресс-секретаря СЕ Даниэль Хёльтген.

Россия уведомила Совет Европы о выходе из организации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, генеральный секретарь Мария Пейчинович-Бурич получила от России официальное уведомление, согласно которому страна покидает Совет Европы в соответствии со статьей 7 Устава, а также планирует денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека.

Ранее МИД России проинформировал, что РФ официально выходит из Совета Европы. Соответствующее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова донесли до руководства организации. Как пояснили в ведомстве, это решение никак не отразится на свободе и правах россиян. В МИД России заверили, что постановления Европейского суда по правам человека продолжат исправно выполняться на территории России, «если они не противоречат Конституции Российской Федерации».

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь заявил, что перед Россией также встала задача по денонсации Европейской Конвенции по правам человека. Отмечается, что власти России намерены денонсировать сразу несколько конвенций, не отвечающих интересам страны.

В мире,Даниэль Хельтген,Сергей Лавров,МИД России,Комитет госдумы по международным делам,ЕСПЧ,Совет Европы,
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