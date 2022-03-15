В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
38 минут назад

В США осудили членство России в Совете Европы

Lenta.ruLenta.ru

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США выступают против членства России в Совете Европы. Его слова приводит РИА Новости.

В США осудили членство России в Совете Европы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Прайс осудил членство России в Совете Европы, поскольку страна «не разделяет» ценностей организации. Он назвал ее выход из СЕ уместным.

«Очевидно, Россия не разделяет ценностей Совета Европы, поэтому мы считаем уместным, чтобы она не являлась членом этой организации», — отметил представитель Госдепа в ходе регулярного брифинга.

У Прайса также спросили, нет ли у США опасений, что неучастие России в деятельности Совета Европы ограничит возможности для диалога с Москвой.

Ему был задан вопрос, не опасаются ли США, что неучастие России в работе Совета Европы сузит возможности для поддержания контактов с Москвой.

«У нас с Россией достаточно каналов для коммуникаций. Что мы хотим увидеть, так это то, чтобы Россия серьезно и добросовестно подходила к использованию таких каналов», — заявил Прайс.

25 февраля Совет Европы временно приостановил членство России в организации. Председательствующий в совете глава МИД Италии Луиджи Ди Майо напрямую связал эту меру со специальной военной операцией на Украине. 10 марта российское министерство иностранных дел назвало разрушение Совета Европы необратимым и объявило о прекращении участия страны в составе организации.

В мире,Нед Прайс,Совет Европы,Госдеп США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители