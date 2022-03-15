В США осудили членство России в Совете Европы

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США выступают против членства России в Совете Европы. Его слова приводит РИА Новости.

Прайс осудил членство России в Совете Европы, поскольку страна «не разделяет» ценностей организации. Он назвал ее выход из СЕ уместным.

«Очевидно, Россия не разделяет ценностей Совета Европы, поэтому мы считаем уместным, чтобы она не являлась членом этой организации», — отметил представитель Госдепа в ходе регулярного брифинга.

У Прайса также спросили, нет ли у США опасений, что неучастие России в деятельности Совета Европы ограничит возможности для диалога с Москвой.

Ему был задан вопрос, не опасаются ли США, что неучастие России в работе Совета Европы сузит возможности для поддержания контактов с Москвой.

«У нас с Россией достаточно каналов для коммуникаций. Что мы хотим увидеть, так это то, чтобы Россия серьезно и добросовестно подходила к использованию таких каналов», — заявил Прайс.