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40 минут назад

США увеличат санкционное давление на РФ

Вероника Полынина

США намерены наращивать санкционное давление на Россию, но анонсировать конкретные меры не будут. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает ТАСС.

США увеличат санкционное давление на РФ
Фото: ReutersReuters

«Пока президент Путин продолжает эскалацию, мы, работая с нашими союзниками и партнерами, будем продолжать обострять [санкции против РФ]», - заявил Прайс.

По его словам, США «уже применили комплекс мер, которые были беспрецедентными по своему масштабу, по охвату и по последствиям».

Прайс отметил, что США не будут анонсировать будущие меры, но продолжат «повышать издержки» для России.

«И я должен сказать, что экономические санкции, другие финансовые и экономические меры, которые мы применили к Российской Федерации, - это одна из важных мер оказания давления на Кремль, на президента Путина и на тех, кто его окружает», - заявил представитель Госдепа.

По словам Прайса, введенные санкции оказывают давление и на российскую экономику, и на финансовую систему.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ масштабные санкции.

В мире,Нед Прайс,Владимир Путин,Госдеп США,ЕС,
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