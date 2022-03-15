США увеличат санкционное давление на РФ

США намерены наращивать санкционное давление на Россию, но анонсировать конкретные меры не будут. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает ТАСС.

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«Пока президент Путин продолжает эскалацию, мы, работая с нашими союзниками и партнерами, будем продолжать обострять [санкции против РФ]», - заявил Прайс.

По его словам, США «уже применили комплекс мер, которые были беспрецедентными по своему масштабу, по охвату и по последствиям».

Прайс отметил, что США не будут анонсировать будущие меры, но продолжат «повышать издержки» для России.

«И я должен сказать, что экономические санкции, другие финансовые и экономические меры, которые мы применили к Российской Федерации, - это одна из важных мер оказания давления на Кремль, на президента Путина и на тех, кто его окружает», - заявил представитель Госдепа.

По словам Прайса, введенные санкции оказывают давление и на российскую экономику, и на финансовую систему.