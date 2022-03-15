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18 минут назад

Псаки рассказала об отношении властей США к санкциям со стороны России

Газета.RuГазета.Ru

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что введенные РФ санкции против должностных лиц США не затронут их обычную жизнь, сообщает ТАСС.

Псаки рассказала об отношении властей США к санкциям со стороны России
Фото: Jonathan Ernst/ReutersJonathan Ernst/Reuters

"Никто из нас не планирует туристические поездки в Россию. Ни у кого из нас нет банковских счетов (в РФ), к которым мы бы не смогли получить доступ (из-за санкций). Так что мы будем просто двигаться дальше", — сказала она.

Ранее Министерство иностранных дел РФ объявила о персональных санкциях в отношении президента США Джозефа Байдена и других представителей руководства США, а также запретили въезд в Россию премьер-министру Канады Джастину Трюдо и депутатам канадского парламента. В то же время Минфин США ввел санкции в отношении 15 физических лиц из России и Белоруссии, включая представителей военного руководства РФ, а Канада вновь расширила антироссийские санкции.

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