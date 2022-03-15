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11 минут назад

Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против России

Вероника Полынина

Евросоюз ввел четвертый пакет персональных и экономических санкций против России, сообщает РИА «Новости».

Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против России
Фото: ReutersReuters

Под персональные санкции попали 15 физических и девять юридических лиц.

В частности, санкции введены в отношении генерального директора Первого канала Константина Эрнста, бизнесмена Романа Абрамовича, управляющего директора и члена совета директоров группы компаний «Яндекс» Тиграна Худавердяна, главы «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, президента РСПП Александра Шохина, ведущего Первого канала Артема Шейнина, бизнесмена Сулеймана Керимова, владельца Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова, акционера «Альфа-Банка» Германа Хана и др.

Под санкциями оказались также компании «Роснефть», «Транснефть», «Газпромнефть», КАМАЗ, «Совкомфлот» и Ростех.

В новом пакете санкционных мер прописан запрет на экспорт в Россию автомобилей дороже 50 тысяч евро и целого ряда предметов роскоши, запрет на ввоз в Россию духов, бытовой техники, алкоголя и других товаров ценой больше 300 евро за единицу, запрет на инвестиции в российский энергетический сектор за исключением атомной энергетики, ограничения на торговлю с РФ железом и сталью.

Кроме того, ЕС запретил с 15 апреля предоставлять услуги в области рейтингов всем юрлицам, организациям и органам, учрежденным в России.

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