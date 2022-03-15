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34 минуты назад

В Варшаве заявили о возможной замене России Польшей в G20

ТАССТАСС

Глава польского министерства иностранных дел Збигнев Рау сообщил о ведущейся дискуссии на тему возможности замены России Польшей в Группе двадцати (G20). Соответствующее заявление он сделал во вторник на брифинге в Нью-Йорке, который транслировало Польское телевидение.

В Варшаве заявили о возможной замене России Польшей в G20
Фото: ТАССТАСС

Отвечая на вопрос о том, каковы шансы того, что Польша заменит РФ в G20, Рау сказал, что "этот вопрос появляется не только в польской, но и постепенно в международной дискуссии". "Но еще слишком рано окончательно занимать позицию по этому вопросу", - сказал он.

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3 марта канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил журналистам, что участникам G20 стоит обсудить вопрос членства РФ в организации на фоне ситуации на Украине.

14 марта Индонезия информировала, что на правах председателя G20 не намерена включать кризис на Украине в текущую повестку дня, вместо этого сосредоточится на темах, обозначенных в качестве приоритетных в конце прошлого года.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

В мире,Збигнев Рау,Джастин Трюдо,Владимир Путин,Совет Европы,
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