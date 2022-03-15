Пока вы не уснули: единственная угроза для украинцев и ошибка Запада

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Посол РФ назвал единственную угрозу для украинцев

Единственная угроза для мирных украинцев на сегодня исходит от вооружённых формирований националистов страны, сообщил на официальной странице посольства в социальной сети Facebook посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, российские войска уничтожают только объекты военной инфраструктуры на Украине.

«Ещё раз подчеркну, что российскими высокоточными средствами уничтожаются только объекты военной инфраструктуры. В настоящее время единственная угроза для мирных жителей Украины исходит от вооружённых формирований украинских националистов», — заявил дипломат.

Джонсон: Запад ждут трудные времена без российских нефти и газа

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает ошибкой нормализацию отношений с Москвой после событий 2014 года и решение наращивать поставки нефти и газа из РФ, пишет The Telegraph. По его словам, Западу предстоят трудные времена, если он откажется от российских энергоносителей и ускоренно перейдёт на возобновляемые источники энергии.

Зеленский заявил о невозможности вступления Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно признать невозможность вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

«Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти. Это правда, и нужно это признавать», — заявил он на встрече лидеров стран Объединенных экспедиционных сил.

Песков ответил на слова Псаки о разрушенной экономике РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с мнением Джен Псаки о «сокрушенной» экономике России, однако признал, что трудности есть. Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила о том, что США и их союзники путем санкций «полностью сокрушили» экономику РФ. По словам Пескова, российская экономика действительно сейчас «переживает трудности», однако Москва рассматривает эти ограничения как «возможность для развития, для обновления, для достижения большей независимости, для налаживания новых производств и так далее».

Известная телеведущая покинула Россию

Ведущая телеканала НТВ Лилия Гильдеева покинула Россию. Как сообщает РИА Новости, заявление об увольнении она написала уже после того, как уехала в другую страну. В пресс-службе телеканала подтвердили информацию о том, что Гильдеева больше не работает на НТВ. Текущее местоположение телеведущей не уточняется.

Дзюба заявил о готовности играть в сборной России

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подтвердил свое желание выступать за сборную России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Да, конечно! Я поэтому и позвонил Валерию Георгиевичу, попросил, чтобы не вызывал. Как я понял, он хотел меня пригласить в сборную, и мне было неудобно отказывать. В будущем, я надеюсь, меня будут вызывать, если буду этого достоин. Конечно, любому футболисту хочется играть за сборную», — сказал Дзюба.

Застрявшим за границей россиянам назвали пути возвращения

Глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал о вариантах возвращения домой застрявшим за границей россиянам. Вернуться можно на рейсах иностранных компаний или ждать вывозные спецрейсы. Об этом пишут «Известия». По словам Осауленко, сейчас за рубежом находится около 25 тыс. организованных российских туристов, для которых туроператоры готовы за свой счет организовать спецрейсы в Россию, однако это пока невозможно из-за ограничений полетов.

Какие товары исчезнут с российского рынка

В условиях санкций многие зарубежные компании объявили о полном уходе с российского рынка или о приостановке своей деятельности. Поставки ряда товаров прекращены — временно или постоянно. Какие-то из них будут замещены отечественной продукцией или за счет импорта из стран, не вводивших санкции против России. Но это не исключает товарного дефицита. Эксперты рассказали СМИ, какая продукция вскоре может исчезнуть из магазинов совсем.

Пени и штрафы за долги по коммуналке отвяжут от ключевой ставки

Согласно новому закону, в России перестанут действовать повышенные пени и штрафы за просрочку платежей за ЖКУ, которые ранее были привязаны к ключевой ставке ЦБ. Документ подписал президент России Владимир Путин. У правительства России в 2022 году будет возможность отменять повышенные пени и штрафы за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также взносов за капитальный ремонт.

Том Хаос перед смертью готовился к суду с участником «Отпетых мошенников»

Адвокат Геннадий Нефедовский заявил, что совершивший самоубийство экс-солист группы «Отпетые мошенники» Том Хаос (Вячеслав Зинуров), готовился к суду с бывшим коллегой по группе Сергеем Амораловым. Как он рассказал в беседе с изданием «Дни.ру», у умершего были все шансы на победу. Нефедовский отметил, что Аморалов нарушил закон об авторском праве. Хаос был уверен, что коллега поступил незаконно, когда отказался делиться прибылью от концертов. Кроме того, на место Зинурова взяли другого вокалиста, похожего на него, который в некоторых композициях «открывал рот под запись». На стороне Зинурова в конфликте также выступал и другой бывший участник группы — Гарик Богомазов.

Лобода сменила украинское гражданство на паспорт Мальты