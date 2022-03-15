Министры обороны НАТО обсудят меры усиления безопасности и изменение позиций альянса

Министры обороны стран НАТО проведут экстренное заседание в среду, 16 марта, по Украине, в ходе которого обсудят, в частности, конкретные меры усиления безопасности во всех сферах на долгосрочную перспективу, а также изменение позиций сил, сообщил во вторник на пресс-конференции генсек организации Йенс Столтенберг. По его словам, в заседании примут участие также министр обороны Украины Алексей Резников и коллеги из Грузии, Финляндии, Швеции и Евросоюза.

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Генсек НАТО также подчеркнул, что альянсу нужны каналы коммуникации с Россией для предотвращения инцидентов.

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Усиление безопасности и изменение позиций

По словам Столтенберга, министры обсудят усиление безопасности стран альянса из-за военной операции России.

"Завтра министры начнут важное обсуждение конкретных мер по усилению нашей безопасности на долгосрочную перспективу во всех сферах, - сказал он. - Мы также рассмотрим крупное увеличение в развертывании наших военно-воздушных и военно-морских сил, усиление комплексной противовоздушной и противоракетной обороны, кибербезопасности и проведение большего количества и более крупных учений".

Более того, в повестку дня встречи входит вопрос изменения позиций альянса.

"На встрече министров обороны будут обсуждаться не только немедленный ответ (на военную операцию РФ - прим. ТАСС) и необходимость поддержки Украины, мы также рассмотрим необходимость изменения нашего присутствия, нашей оборонительной позиции в свете российского вторжения на Украину и интеграции российских и белорусских сил", - отметил он.

Столтенберг также сообщил, что НАТО усиливает мониторинг границ и территории альянса.

"Нам необходимо быть очень бдительными", - подчеркнул он.

Генсек также отметил, что для реализации этих целей союзники должны увеличить расходы на оборону. По его словам, "значительное усиление обороноспособности потребует значительного повышения инвестиций".

Каналы коммуникации с РФ и призыв к Китаю

По словам Йенса Столтенберга, НАТО нуждается в каналах связи с Россией для того, чтобы избежать опасных ситуаций.

"Мы должны убедиться в том, что у нас есть каналы коммуникации с Россией для предотвращения опасных ситуаций", - отметил он.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО повысила готовность своих сил из-за военной операции России.

"Не должно быть недопонимания в том, что мы готовы защищать всех союзников и всю территорию альянса. Важно, чтобы Россия это понимала. Поэтому чрезвычайно важно в этой ситуации предотвращать любые возможные инциденты у границ НАТО", - добавил он.

Генсек также призвал Китай осудить специальную операцию ВС РФ на Украине.

"Китай должен присоединиться к международному сообществу и строго осудить российское вторжение на Украину", - считает Йенс Столтенберг.

Он добавил, что НАТО "внимательно отслеживает любые попытки Китая оказать России военную помощь или какую-либо другую поддержку" в ходе спецоперации на Украине.

О химическом оружии

Генсек НАТО считает "абсолютной ложью" заявления России о том, что на Украине при содействии стран альянса производилось химическое оружие.

"Мы видим, что Россия обвиняет Украину и союзников в НАТО в производстве и разработке химического оружия. Это абсолютная ложь. И у нас это, в свою очередь, порождает беспокойство, что они, возможно, сами планируют этим заниматься", - сказал он.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что украинские националисты готовят провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в применении химического оружия, для этого в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова завезено около 80 тонн аммиака.

О беспилотнике над Загребом

Упавший в окрестностях Загреба беспилотник, по предварительным данным НАТО, не нес вооружений на борту, заявил Столтенберг.

"В воскресенье я разговаривал с премьер-министром [Хорватии Андреем] Пленковичем, мы вместе работаем над установлением всех фактов. Но предварительные данные и информация, которые у нас есть, показывают, что это был неударный беспилотник", - сказал Столтенберг.

В ночь на 11 марта в одном из районов на окраине Загреба упал неизвестный объект, впоследствии идентифицированный рядом местных СМИ как беспилотник Ту-141 "Стриж" советского производства. Пострадавших нет, было повреждено несколько автомобилей и обнаружено два парашюта. Фрагменты БПЛА извлечены из воронки, в рамках начатого расследования проводится экспертиза.

Возможность созыва саммита НАТО

Североатлантический альянс может созвать экстренный саммит глав государств и правительств входящих в него стран, посвященный ситуации вокруг Украины, заявил генсек НАТО.

"Мы можем созвать саммит НАТО со всеми лидерами стран альянса в короткие сроки, но я пока не могу сообщить больше подробностей", - сказал он.

Плановый саммит лидеров стран НАТО должен пройти в июне в Мадриде.

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