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23 минуты назад

Джастину Трюдо запретили въезд в Россию

Lenta.ruLenta.ru

Россия ввела санкции против 313 граждан Канады, включая высокопоставленных представителей власти. Об этом сообщили в российском МИД, передает ТАСС.

Ответные меры - Джастину Трюдо запретили въезд в Россию
Фото: ReutersReuters

В санкционный список Москвы попал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Ему, а также главе МИД страны Мелани Жоли и министру национальной обороны Аните Ананд запретили въезд в Россию.

«Среди попавших под запрет также большинство депутатов Палаты общин канадского парламента и агрессивные пробандеровские элементы», — сказано в заявлении ведомства.

В российском МИД подчеркнули, что рестрикции были введены в качестве реакции на русофобию и вводимые официальной Оттавой санкции против российских политиков.

Ранее стало известно, что Канада расширила санкции против России, введенные в связи с началом спецоперации на Украине, и добавила в черный список еще 15 россиян. Оттава сочла, что граждане РФ, попавшие в санкционный список, причастны к кризису вокруг Украины.

В мире,Джастин Трюдо,МИД России,Парламент Великобритании,
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