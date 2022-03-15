Ответные меры - Джастину Трюдо запретили въезд в Россию

Россия ввела санкции против 313 граждан Канады, включая высокопоставленных представителей власти. Об этом сообщили в российском МИД, передает ТАСС.

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В санкционный список Москвы попал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Ему, а также главе МИД страны Мелани Жоли и министру национальной обороны Аните Ананд запретили въезд в Россию.

«Среди попавших под запрет также большинство депутатов Палаты общин канадского парламента и агрессивные пробандеровские элементы», — сказано в заявлении ведомства.

В российском МИД подчеркнули, что рестрикции были введены в качестве реакции на русофобию и вводимые официальной Оттавой санкции против российских политиков.