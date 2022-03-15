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7 минут назад

Россия ввела санкции против премьер-министра Канады Трюдо

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Россия запретила въезд на свою территорию премьер-министру Канады Джастину Трюдо, об этом заявили в МИД РФ, передаёт РИА Новости. В российский санкционный список также были включены 313 гражданина Канады, в том числе главы МИД и Минобороны этой страны — Мелани Жоли и Анита Ананд.

Трюдо закрыли въезд в Россию
Фото: © Alberto Pezzali - WPA Pool/Getty Images© Alberto Pezzali - WPA Pool/Getty Images

Ответные санкции РФ в отношении Канады приняты в порядке реакции на выходящие за рамки приличий враждебные действия канадского режима, — отметили в МИД России.

Канада ранее расширила ограничительные меры в отношении РФ из-за событий на Украине, добавив в санкционный cписок ещё 15 российских должностных лиц. Санкции коснулись, в частности, официального представителя Минобороны Игоря Конашeнкова и глaвы Минэкономики Макcима Решетникова.

Российские власти также в свою очередь ввели персональные санкции в отношении президента США Джо Байдена и ряда высокопоставленных американских чиновников. С 15 марта им запрещён въезд в РФ, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что российская сторона не отказывается от поддержания официальных связей с США, если они отвечают её национальным интересам. В связи с этим для организации контактов на высоком уровне будут решаться проблемы, вытекающие из статуса лиц, внесённых в санкционный список.

В мире,Игорь Конашенков,Максим Решетников,Джастин Трюдо,Джозеф Байден,МИД России,
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