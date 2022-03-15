Зеленский назначил нового командующего Операцией объединенных сил

«Новым командующим ООС стал генерал-майор Эдуард Москалев, профессиональный, патриотичный человек. Указ подписан», - сказал Зеленский в видеообращении.

Ранее во вторник, 15 марта, Верховная рада продлила военное положение на Украине с 26 марта на 30 суток, а также приняла закон о пополнении погранслужбы Украины на 7 тысяч человек на время военного положения.