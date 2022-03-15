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39 минут назад

Зеленский назначил нового командующего Операцией объединенных сил

Вероника Полынина

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Эдуарда Москалева новым командующим Операцией объединенных сил, передает «Интерфакс».

Зеленский назначил нового командующего Операцией объединенных сил
Фото: ReutersReuters

«Новым командующим ООС стал генерал-майор Эдуард Москалев, профессиональный, патриотичный человек. Указ подписан», - сказал Зеленский в видеообращении.

Занимавший ранее эту должность генерал-лейтенант Александр Павлюк назначен главой киевской областной военной администрации. По словам Зеленского, перевод Павлюка призван усилить оборону украинской столицы и Киевской области.

Бывший глава Киевской области Алексей Кулеба «будет помогать военному руководству», добавил украинский президент.

Москалев ранее занимал должность заместителя командующего ООС.

Ранее во вторник, 15 марта, Верховная рада продлила военное положение на Украине с 26 марта на 30 суток, а также приняла закон о пополнении погранслужбы Украины на 7 тысяч человек на время военного положения.

В мире,Эдуард Москалев,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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