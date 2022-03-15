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24 минуты назад

В Киеве захотели заключить союз с ядерной державой

Вероника Полынина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о необходимости заключить «новый оборонный союз» со страной, обладающей ядерным оружием, передает РИА «Новости».

В Киеве захотели заключить союз с ядерной державой
Фото: ReutersReuters

«Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна, владеющая ядерным оружием. Сегодня это Великобритания», - сказал Данилов в интервью радио НВ.

Ранее во вторник, 15 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина признает невозможность стать членом НАТО.

«Понятно, что Украина не станет членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти. Это правда, и нужно это признавать», - сказал Зеленский, выступая по видеосвязи на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и представителями стран, входящих в военный Объединенный экспедиционный корпус.

В тот же день секретарь Совбеза России Николай Патрушев, выступая на совещании по обеспечению национальной безопасности, заявил о необходимости добиться «на деле» нейтрального статуса Украины и исключить возможность ее вступления в НАТО.

В мире,Алексей Данилов,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Николай Патрушев,НАТО,Совет безопасности РФ,
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