В Киеве захотели заключить союз с ядерной державой

«Понятно, что Украина не станет членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти. Это правда, и нужно это признавать», - сказал Зеленский, выступая по видеосвязи на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и представителями стран, входящих в военный Объединенный экспедиционный корпус.