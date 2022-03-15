Еще 15 фамилий: Канада расширила антироссийский санкционный список

Власти Канады расширили свой антироссийский санкционный список, добавив в него еще 15 физических лиц. Об этом во вторник говорится на сайте канадского правительства.

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Япония ввела санкции против 17 россиян. Под ограничения подпали основатель «Реновы» Виктор Вексельберг, родственники бизнесмена Юрия Ковальчука и депутаты Госдумы от КПРФ. Санкции предполагают замораживание активов на территории страны и запрет на проведение с ними финансовых сделок. Последний пакет санкций Япония ввела 8 марта, ограничения наложили на 20 представителей власти и бизнеса. Также МИД запретил экспортировать в Россию нефтеперерабатывающее оборудование.

Правительство России опубликовало список недружественных государств. В список вошли страны, которые ввели санкции, в том числе и Япония. Последняя выразила протест против включения её в этот перечень: генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно призвал Москву не ущемлять интересы японского бизнеса и народа.

Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы, которые ранее проголосовали за независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщается на сайте правительства Соединённого Королевства.

Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня, 11 марта, ввела санкции против 386 членов Думы, нижней палаты российского парламента, за поддержку украинских сепаратистских районов Луганска и Донецка, — говорится в заявлении.

Отмечается, что в рамках ограничений для данных лиц вводится зaпрет на въезд в Британию и ведение бизнеса в стране. Их активы будут заморожeны.

В марте глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что страны G7 в ближайшее время готовятся ввести новый пакет санкций против России. Об этом глава английской дипломатии сообщила на выступлении в Атлантическом совете в Вашингтоне. При этом Трасс не уточнила, о каких именно санкциях на этот раз идёт речь, но подчеркнула, что рестрикции направлены на «ослабление российской экономики».

По словам Трасс, западные страны своими действиями намерены лишить финансирования российское правительство. Глава МИД поделилась мнением, что экономика России «уже серьёзно пострадала» в результате «нажима» G7.

Правительство Австралии объявило о санкциях против 33 российских бизнесменов и их семей, чьи активы страна считает стратегическими для России. Под ограничения попали миллиардеры Роман Абрамович и Алишер Усманов, семьи Бориса и Аркадия Ротенбергов, председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер. Ранее Австралия ввела ограничения в отношении президента РФ Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников.

Власти Австралии ещё раз выступили за суверенитет и территориальную целостность Украины, а также высказали свою поддержку украинцам. «Мы решительно поддерживаем недавние заявления Канады, Европейского союза, Новой Зеландии, Соединённого Королевства и Соединённых Штатов о дальнейших ограничительных мерах в отношении ключевых российских лиц», — сказано в сообщении.

Австралия и дальше будет координировать свои действия с США и другими партнёрами, заявила министр иностранных дел страны Марис Пейн.

Под санкции, в частности, попали:

Пейн напомнила, что за последние недели Австралия ввела более 460 санкций против российских физических и юридических лиц.

«Сюда входят Центральный банк России, национальный фонд суверенного благосостояния страны, Российский фонд прямых инвестиций, Вооруженные силы России, а также политические и военные деятели, включая президента Путина, его Совет безопасности и его государственные СМИ, стратегические движущие силы дезинформации», — уточнила министр.

Под санкциями Австралии уже находятся премьер-министр Михаил Мишустин, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Великобритания вводит санкции против официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, главного редактора МИА «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян, а также телеведущего Владимира Соловьева, сообщает РИА «Новости».

14 марта генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что против Марии Захаровой, главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Сергея Суровикина и начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова было возбуждено уголовное дело. После чего глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела из-за незаконного преследования. Сама Захарова назвала «сюрреализмом киевского режима» возбуждение против нее уголовного дела на Украине.

11 марта украинский суд вынес решение о заочном аресте Маргариты Симоньян, а российского телеведущего Владимира Соловьева Госбюро (ГБР) расследований Украины планирует объявить в международный розыск.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что власти Великобритании внесли ее в черный список, заметив, что очень довольна своей «компанией» по санкциям. Цитату приводит РИА Новости.

«Компания меня устраивает», — заявила она.

Вместе с Захаровой в санкционный список попали телеведущий Владимир Соловьев, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин. Санкции затронули и крупных бизнесменов из России: Лондон заморозил активы и запретил въезд в Великобританию Михаилу Фридману и Петру Авену.

Всего новый список пополнился 350 именами. Лондон активно вводит жесткие антироссийские санкции после начала военной спецоперации России на Украине.

США вводят санкции против 11 представителей оборонного сектора в России. Об этом заявили в Госдепартаменте Америки. В санкционный список попали глава Росгвардии, а также восемь заместителей министра обороны РФ.

«Госдеп США объявил о введении санкций в отношении 11 представителей оборонного сектора РФ высокого ранга», — сообщает ТАСС.

Причиной масштабных экономических санкций против России послужило начало спецоперации на Украине, о которой президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Из России ушли десятки западных корпораций и брендов. Путин заявил, что санкции против России ввели бы и без этого события. После глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва подготовила ответные ограничения в отношении Запада.

Минфин США пополнил санкционный список членами правления ВТБ, следует из заявления американского ведомства.

«Все десять человек были включены в список... за то, что они есть или были руководителями, должностными лицами, старшими должностными лицами или членами совета директоров Правительства Российской Федерации, а также работают или работали в секторе финансовых услуг в экономике Российской Федерации», — говорится в релизе Минфина США.

Ранее в Белом доме анонсировали новые ограничения в отношении руководителей российских банков, ранее подпавших под американские санкции, и ряда депутатов Государственной думы.

В Госдепе США потребовали «смену курса Путина» для ослабления антироссийских рестрикций.

Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэра заявил, что под новые санкции ЕС попадут более 600 россиян.

Об этом он сказал перед началом встречи министров финансов 27 стран ЕС в Брюсселе.

«Принят новый пакет санкций, который затронет более 600 россиян», — цитирует его ТАСС.

При этом министр отказался назвать какие-либо конкретные имена.

Ранее глава Минфина Франции заявил, что ЕС будет вести тотальную экономическую войну против России.

ЕС обсуждает введение новых персональных санкций против россиян, включая бизнесмена Романа Абрамовича, сообщают СМИ.

Financial Times пишет, что обсуждаются санкции против четырех «олигархов», семи связанных с Кремлем бизнесменов и четырех лиц, которые, по версии Европы, связаны с «кампанией по дезинформации». О санкциях планируют объявить в понедельник.

Кроме того, обсуждаются новые санкции против государственных предприятий России. В частности, речь идет о санкциях в авиастроении и судостроении, банковском секторе. Кроме того, рассматриваются запрет на импорт российского железа и сталелитейной продукции, запрет на новые инвестиционные проекты в стране и запрет на экспорт «предметов роскоши», передает РИА «Новости».

Евросоюз объявил о вводе нового пакета санкций в отношении России, сообщает пресс-служба организации.

В частности, был расширен список попавших под ограничения граждан РФ, в который внесли «олигархов, связанных с Кремлём», а также пропагандистов, «активно занимающихся дезинформацией».

Также рестрикции введены против ключевых компаний в авиационной, военной, судостроительной и машиностроительной отраслях, запрещается экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе, дорогих автомобилей и ювелирных изделий.

Кроме того, вводятся ограничения на инвестиции в нефтяной и энергетический сектора, а также на импорт продукции из стали и железа. Рейтинговым агентствам отныне запрещается предоставлять любые услуги по определению связанных с Россией кредитных рейтингов.

Россия не собирается просить США и Евросоюз о снятии санкций. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Санкции — это не наше решение. Их принимают те, кто, как США и — давайте скажем прямо — их сателлиты, хотят надавить на Россию, поставить в очень трудное положение нашу экономику и простых россиян. <…> Мы не будем просить снимать эти санкции. Мы просто будем и дальше развивать свою экономику и свою способность к самостоятельному развитию при опоре на тех друзей и единомышленников, которые у нас есть», — cообщил Вершинин «Известиям».

Ранее замглавы МИД РФ заявил, что архитектура международных отношений разрушится без России. Он также назвал принимаемые Западом санкции против РФ нелегитимными.

Правительство России подписало распоряжение с перечнем государств, чьи недружественные действия направлены против страны, ее компаний и граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Утвержденный список возглавляют США, Канада и страны Евросоюза, а также Великобритания с ее территориями: Джерси, Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар. Также названы Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань.

В документе говорится, что российские граждане и компании могут расплатиться в рублях по валютным обязательствам перед кредиторами из перечисленных недружественных государств. С этой целью должник просит российский банк открыть специальный рублевый счет «С» на имя зарубежного кредитора, на который перечислит выплаты в рублевом эквиваленте по курсу Центробанка на день платежа. Лимит до 10 миллионов рублей в месяц.

Указанные в списке страны ввели или присоединились к санкциям против России в связи с проведением специальной операции ВС РФ на Украине. Он был утвержден во исполнение указа президента России от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».