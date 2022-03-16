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44 минуты назад

Вьетнам отменил вакцинные паспорта и обязательный карантин для въезда в страну

ТАССТАССиещё 2

Министерство здравоохранения Вьетнама отменило использование паспортов вакцинации против COVID-19, а также и обязательный карантин или режим самоизоляции в качестве условий для въезда в страну. Об этом говорится в распространенном в среду постановлении ведомства.

Вьетнам отменил вакцинные паспорта и карантин при въезде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Начиная с 16 марта приезжающие во Вьетнам больше не должны предъявлять вакцинные паспорта или справки о выздоровлении от COVID-19, а также проходить обязательный раньше семидневный карантин или трехдневный режим самоизоляции. Пересекающим границу республики будет необходимо лишь представить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов, или экспресс-теста, проведенного за 24 часа до прибытия.

Правительство Вьетнама объявило 15 марта о полном открытии для иностранных граждан границ страны, остававшихся закрытыми два последних года из-за пандемии. Решение о снятии всех ограничений на допуск иностранцев принято на фоне того, что эпидемиологическая ситуация во Вьетнаме была взята под контроль и страна, в соответствии со стратегией, утвержденной правительством, перешла к этапу безопасной, гибкой адаптации и эффективного сдерживания COVID-19.

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