Вьетнам отменил вакцинные паспорта и карантин при въезде

Министерство здравоохранения Вьетнама отменило использование паспортов вакцинации против COVID-19, а также и обязательный карантин или режим самоизоляции в качестве условий для въезда в страну. Об этом говорится в распространенном в среду постановлении ведомства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Начиная с 16 марта приезжающие во Вьетнам больше не должны предъявлять вакцинные паспорта или справки о выздоровлении от COVID-19, а также проходить обязательный раньше семидневный карантин или трехдневный режим самоизоляции. Пересекающим границу республики будет необходимо лишь представить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов, или экспресс-теста, проведенного за 24 часа до прибытия.