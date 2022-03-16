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48 минут назад

Псаки: США не хотят устанавливать бесполётную зону над Украиной

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США не будут устанавливать бесполётную зону над Украиной, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки: США не хотят устанавливать бесполетную зону над Украиной
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

«Президент Байден принял решение, исходя из интересов нашей национальной безопасности. Как мы говорили ранее: бесполётная зона потребует от нас и НАТО потенциально сбивать российские самолёты», — сказала Псаки на брифинге.

Она отметила, что США не заинтересованы во втягивании в третью мировую войну.

Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Североатлантический альянс не рассматривает возможности введения бесполётной зоны над Украиной.

Российский президент Владимир Путин напоминал, что Россия будет рассматривать решение любой страны о введении бесполётной зоны над Украиной как участие в военном конфликте.

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