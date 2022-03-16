Псаки: США не хотят устанавливать бесполетную зону над Украиной

США не будут устанавливать бесполётную зону над Украиной, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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«Президент Байден принял решение, исходя из интересов нашей национальной безопасности. Как мы говорили ранее: бесполётная зона потребует от нас и НАТО потенциально сбивать российские самолёты», — сказала Псаки на брифинге.

Она отметила, что США не заинтересованы во втягивании в третью мировую войну.

Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Североатлантический альянс не рассматривает возможности введения бесполётной зоны над Украиной.