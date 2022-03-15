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54 минуты назад

Зеленский сделал признание по вступлению Украины в НАТО

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно признать невозможность вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

«Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти. Это правда, и нужно это признавать», — заявил он на встрече лидеров стран Объединенных экспедиционных сил.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.

Зеленский: у НАТО не хватает смелости объединиться ради Украины

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что было ошибкой обещать Украине членство в НАТО. По его словам, Запад из-за этого потерял возможность сблизиться с Россией. Незадолго до этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО не готово обеспечить безопасность Украины. По его словам, Киев намерен обсуждать гарантии безопасности, которые могут дать постоянные члены Совбеза ООН и соседние страны.

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