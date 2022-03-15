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57 минут назад

СМИ: Белый дом попросил звезд TikTok винить Путина в росте цен на бензин

Елена Прошина

Администрация президента США призвала популярных звезд TikTok обвинять в росте цен на топливо в стране президента России Владимира Путина. Об этом пишет издание Fox Business.

СМИ: Белый дом попросил звезд TikTok винить Путина в росте цен на бензин
Фото: ReutersReuters

«Белый дом на прошлой неделе задействовал влиятельных подростков из TikTok, чтобы обвинить Владимира Путина в повышении цен на газ, согласно записи разговора между официальными лицами Белого дома и звездами социальных сетей», - сказал изданию источник.

Как уточняется, представители Белого дома провели встречу в Zoom с 30 популярными тиктокерами. Чиновники, среди которых была пресс-секретарь Джен Псаки, объяснили блогерам, что в подорожании топлива якобы виноват Путин, пишет ТАСС.

«Именно его действия, президента Путина, вызывают рост цен на газ. Вот что происходит», — сказала на встрече Псаки.

Также чиновники обсудили с блогерами освещение российской военной спецоперации на Украине, инфляцию и «будущее страны».

Цена за галлон бензина в США уже приближается к $5. Некоторые американцы не готовы столько платить и придумывают другие способы, как заправить машину. Самые смелые с помощью инструментов проделывают отверстие прямо в бензобаке и сливают топливо. Способ небезопасный, т.к. при таких манипуляциях автомобиль может просто взорваться.

В мире,Владимир Путин,Администрация США,
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