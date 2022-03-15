Глава МИД Ирана рассказал о послании Кулебы Лаврову

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил о призыве к мирному решению украинского кризиса министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы к главе МИД РФ Сергею Лаврову.
«Те переговоры, которые прошли между моим коллегой господином Лавровым и министром иностранных дел Украины, они начались в Анталье и продолжаются по видеосвязи. Мы их поддерживаем. Вчера вечером я провел очень продолжительный разговор с министром иностранных дел Украины. И как раз он меня попросил, чтобы я передал господину Лаврову послание о том, что Киев выступает за концентрацию на политическом урегулировании», — цитирует иранского министра ТАСС.
Сам Кулеба после разговора с Абдоллахианом подтвердил, что передал Москве сообщение. По его мнению, Россия должна соблюдать режим прекращения огня и выйти из Украины.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что переговоры российской и украинской делегаций продолжаются ежедневно, по видеосвязи. По его словам, этот формат экономит силы и средства. Он также подчеркнул, что российская сторона делает все возможное для выполнения поставленных Владимиром Путиным задач для мирного будущего России.