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40 минут назад

Глава МИД Ирана рассказал о послании Кулебы Лаврову

Елена Прошина

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил о призыве к мирному решению украинского кризиса министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы к главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Глава МИД Ирана рассказал о послании Кулебы Лаврову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Те переговоры, которые прошли между моим коллегой господином Лавровым и министром иностранных дел Украины, они начались в Анталье и продолжаются по видеосвязи. Мы их поддерживаем. Вчера вечером я провел очень продолжительный разговор с министром иностранных дел Украины. И как раз он меня попросил, чтобы я передал господину Лаврову послание о том, что Киев выступает за концентрацию на политическом урегулировании», — цитирует иранского министра ТАСС.

Сам Кулеба после разговора с Абдоллахианом подтвердил, что передал Москве сообщение. По его мнению, Россия должна соблюдать режим прекращения огня и выйти из Украины.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что переговоры российской и украинской делегаций продолжаются ежедневно, по видеосвязи. По его словам, этот формат экономит силы и средства. Он также подчеркнул, что российская сторона делает все возможное для выполнения поставленных Владимиром Путиным задач для мирного будущего России.

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