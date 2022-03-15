Глава МИД Ирана рассказал о послании Кулебы Лаврову

«Те переговоры, которые прошли между моим коллегой господином Лавровым и министром иностранных дел Украины, они начались в Анталье и продолжаются по видеосвязи. Мы их поддерживаем. Вчера вечером я провел очень продолжительный разговор с министром иностранных дел Украины. И как раз он меня попросил, чтобы я передал господину Лаврову послание о том, что Киев выступает за концентрацию на политическом урегулировании», — цитирует иранского министра ТАСС.