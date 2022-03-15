Министр еще одной страны решил посетить Киев

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис решил посетить Украину с однодневным и необъявленным визитом и встретиться с членами украинского правительства. Об этом со ссылкой на издание Politico пишет РИА Новости.
Сегодня стало известно, что премьер-министры Польши, Чехии и Словении приедут в Киев, чтобы провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского правительства Денисом Шмыгалем. В пресс-службе польского правительства отметили, что визит согласован с главами Евросовета и Европейской комиссии, а целью его является «подтвердить недвусмысленную поддержку суверенитету и независимости Украины».
«Литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис сегодня также отправляется на Украину с необъявленным визитом», - пояснил литовский источник Politico.
Визит Габриелюса Ландсбергиса продлится один день.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.
28 февраля глава Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения. Однако президент Литвы Гитанас Науседа 11 марта сообщил, что лидеры стран Евросоюза не согласовали предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.