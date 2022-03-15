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47 минут назад

Министр еще одной страны решил посетить Киев

Алиса Селезнёва

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис решил посетить Украину с однодневным и необъявленным визитом и встретиться с членами украинского правительства. Об этом со ссылкой на издание Politico пишет РИА Новости.

Министр еще одной страны решил посетить Киев
Фото: ReutersReuters

Сегодня стало известно, что премьер-министры Польши, Чехии и Словении приедут в Киев, чтобы провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского правительства Денисом Шмыгалем. В пресс-службе польского правительства отметили, что визит согласован с главами Евросовета и Европейской комиссии, а целью его является «подтвердить недвусмысленную поддержку суверенитету и независимости Украины».

«Литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис сегодня также отправляется на Украину с необъявленным визитом», - пояснил литовский источник Politico.

Визит Габриелюса Ландсбергиса продлится один день.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.

28 февраля глава Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения. Однако президент Литвы Гитанас Науседа 11 марта сообщил, что лидеры стран Евросоюза не согласовали предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Европейский совет,Правительство Украины,Еврокомиссия,ЕС,
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