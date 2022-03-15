Министр еще одной страны решил посетить Киев

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис решил посетить Украину с однодневным и необъявленным визитом и встретиться с членами украинского правительства. Об этом со ссылкой на издание Politico пишет РИА Новости.

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Сегодня стало известно, что премьер-министры Польши, Чехии и Словении приедут в Киев, чтобы провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского правительства Денисом Шмыгалем. В пресс-службе польского правительства отметили, что визит согласован с главами Евросовета и Европейской комиссии, а целью его является «подтвердить недвусмысленную поддержку суверенитету и независимости Украины».

«Литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис сегодня также отправляется на Украину с необъявленным визитом», - пояснил литовский источник Politico.

Визит Габриелюса Ландсбергиса продлится один день.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.