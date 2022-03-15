Яхта, задержанная в Испании в связи с санкциями против России, называется Valerie. Об этом сообщает La Vanguardia.

О задержании в порту Барселоны яхты стоимостью 140 миллионов долларов стало известно 15 марта. Судно ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин. Власти Испании заявили, что яхта связана с одним из высокопоставленных россиян.

Источники Reuters заявили, что речь идет о 85-метровой «мегаяхте».

Испанские власти намерены установить реального владельца яхты и то, попадает ли он под санкции Евросоюза.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

В частности, западные страны пообещали найти и конфисковать активы некоторых российских миллиардеров, включая недвижимость, яхты и частные самолеты.

В ночь на 3 марта французские таможенники задержали яхту под названием Amore Vero. Министр экономики Брюло Ле Мэр заявил, что судно принадлежит российскому миллиардеру.