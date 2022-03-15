Яхта, задержанная в Испании в связи с санкциями против России, называется Valerie. Об этом сообщает La Vanguardia.
О задержании в порту Барселоны яхты стоимостью 140 миллионов долларов стало известно 15 марта. Судно ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин. Власти Испании заявили, что яхта связана с одним из высокопоставленных россиян.
Источники Reuters заявили, что речь идет о 85-метровой «мегаяхте».
Испанские власти намерены установить реального владельца яхты и то, попадает ли он под санкции Евросоюза.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.
В частности, западные страны пообещали найти и конфисковать активы некоторых российских миллиардеров, включая недвижимость, яхты и частные самолеты.
В ночь на 3 марта французские таможенники задержали яхту под названием Amore Vero. Министр экономики Брюло Ле Мэр заявил, что судно принадлежит российскому миллиардеру.
Власти Италии 5 марта задержали 64-метровую яхту Lady M, пришвартованную в Лигурии. Отмечалось, что она принадлежит российскому бизнесмену и была задержана в соответствии с новыми санкциями ЕС.