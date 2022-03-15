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49 минут назад

В Испании раскрыли название задержанной яхты российского бизнесмена

Мария Иванова

Яхта, задержанная в Испании в связи с санкциями против России, называется Valerie. Об этом сообщает La Vanguardia.

О задержании в порту Барселоны яхты стоимостью 140 миллионов долларов стало известно 15 марта. Судно ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин. Власти Испании заявили, что яхта связана с одним из высокопоставленных россиян.

Источники Reuters заявили, что речь идет о 85-метровой «мегаяхте».

Испанские власти намерены установить реального владельца яхты и то, попадает ли он под санкции Евросоюза.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

В Испании "обездвижили" яхту одного из ключевых олигархов РФ

В частности, западные страны пообещали найти и конфисковать активы некоторых российских миллиардеров, включая недвижимость, яхты и частные самолеты.

В ночь на 3 марта французские таможенники задержали яхту под названием Amore Vero. Министр экономики Брюло Ле Мэр заявил, что судно принадлежит российскому миллиардеру.

Власти Италии 5 марта задержали 64-метровую яхту Lady M, пришвартованную в Лигурии. Отмечалось, что она принадлежит российскому бизнесмену и была задержана в соответствии с новыми санкциями ЕС.

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